У Київській області сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів

Деталі

9 вересня, о 04:30, на автодорозі поблизу села Чупира Білоцерківського району водій мікроавтобуса Mercedes, який перевозив 13 паломників-хасидів, не впорався з керуванням, виїхавши на зустрічну смугу руху.

Він скоїв зіткнення з автобусом аналогічної марки, який рухався без пасажирів, та з’їхав у кювет.

У результаті аварії один пасажир першого транспортного засобу, громадянин Держави Ізраїль, загинув.

Доповнення

Цього року на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Настання нового 5 782 року за юдейським календарем святкуватимуть з 6 до 8 вересня.

Поліція Черкащини вже відкрила на хасидів три кримінальні провадження: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників та один адміністративний протокол — за порушення правил дорожнього руху.

Окрім того, в Умані хасиди, які приїхали в місто на святкування Рош га-Шана, хотіли зробити барбекю на балконі і влаштували пожежу.