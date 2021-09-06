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Святкування Рош га-Шана в Умані: поліція Черкащини відкрила на хасидів три кримінальні провадження

Київ • УНН

 • 21951 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. На святкування Рош га-Шана до міста Умань прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів. Правоохоронці інформують про 38 повідомлень про порушення, пише УНН з посиланням на поліцію Черкаської області.

Цитата

“З часу перебування паломників на території міста Умань надійшло 38 повідомлень. За результатами їх розгляду було складено 6 адміністративних протоколів, з них: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників, також щодо дрібного хуліганства та один адміністративний протокол — за порушення вимог правил дорожнього руху”, — сказав начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко.

Деталі

За його словами, розпочато три кримінальних провадження: за фактом розповсюдження з ознаками підробки довідок про проходження ПЛР тестів, надання громадянином Ізраїлю свідоцтва з ознаками підробки на право управління транспортним засобом та за фактом збуту на території міста бит, електрошокерів та ножів. Правоохоронці призначили відповідні експертні дослідження.

Доповнення

За словами голови делегації поліції Ізраїлю Даніеля Агама, в Умань прибуло 11 офіцерів поліції, щоб нести службу у місці паломництва і допомагати українським колегам. До складу делегації входять перемовники, експерти, представники патрульної служби та спецпідрозділів.

У поліції повідомили, що до них у період з 1 по 4 вересня надійшло 22 повідомлення про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів.

Серед хасидів зафіксовано 10 випадків коронавірусу.

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