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Празднование Рош га-Шана в Умани: полиция Черкасской области открыла на хасидов три уголовных производства

Празднование Рош га-Шана в Умани: полиция Черкасской области открыла на хасидов три уголовных производства

Киев  •  УНН

 • 21938 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На празднование Рош га-Шана в город Умань прибыли более 29 000 паломников-хасидов. Правоохранители информируют о 38 сообщений о нарушениях, пишет УНН со ссылкой на полицию Черкасской области.

Цитата

“Со времени пребывания паломников на территории города Умань поступило 38 сообщений. По результатам их рассмотрения было составлено 6 административных протоколов, из них: два о нарушении условий пребывания на территории города со стороны паломников, также по мелкого хулиганства и один административный протокол — за нарушение требований правил дорожного движения”, - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.

Детали

По его словам, начато три уголовных производства: по факту распространения с признаками подделки справок о прохождении ПЦР тестов, предоставление гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством и по факту сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей. Правоохранители назначили соответствующие экспертные исследования.

Дополнение

По словам главы делегации полиции Израиля Даниэля Агама, в Умань прибыло 11 офицеров полиции, чтобы нести службу в месте паломничества и помогать украинским коллегам. В состав делегации входят переговорщики, эксперты, представители патрульной службы и спецподразделений.

В полиции сообщили, что к ним в период с 1 по 4 сентября поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов.

Среди хасидов зафиксировано 10 случаев коронавируса.

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