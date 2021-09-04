До Умані прибули 11 поліцейських з Ізраїлю на час святкування Рош га-Шана

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Зазначається, що ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, який провів заступник начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко показав ізраїльським колегам Міжнародну поліцейську станцію та малий ситуаційний центр, який оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування юдейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.

Поліцейські з Ізраїлю, разом з українськими правоохоронцями, до 11 вересня стежитимуть за порядком під час святкування Рош га-Шана.

Додамо

На святкування іудейського Нового року очікується прибуття в Україну близько 20 тисяч паломників, які прямуватимуть організованими групами.



Понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана.

Тим часом, центр громадського здоров’я доставив майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч медичних масок до хасидських паломників в Умань.