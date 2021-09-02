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Святкування Рош га-Шана в Умані: у місто на чергування приїхали вже понад 800 правоохоронців

Київ • УНН

 • 17558 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Правоохоронці прибули до Умані на Черкащині для забезпечення громадського порядку під час святкування Рош га-Шана. Про це повідомило МВС, інформує УНН.

Цитата:

"Понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана. Вчора відбулося шикування правоохоронців, які нестимуть службу під час масового перебування в Умані хасидів", – повідомило МВС України.

Додамо

Настання нового 5 782 року за юдейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.

Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів.

Щоб на тлі коронавірусу свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову із протиепідемічними заходами під час міжнародного паломництва, оскільки минулого року хасиди в Умані порушували карантинні обмеження.

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