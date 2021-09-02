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Празднование Рош ха-Шана в Умани: в город на дежурство приехали уже более 800 правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 17546 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правоохранители прибыли в Умань Черкасской области для обеспечения общественного порядка во время празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщило МВД, информирует УНН.

Цитата:

"Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош ха-Шана. Вчера состоялось построение правоохранителей, которые будут нести службу во время массового пребывания в Умани хасидов", — сообщило МВД Украины.

Добавим

Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021-го. Празднование продлится до вечера 8 сентября.

В этом году в Украину на Рош ха-Шана ожидается прибытие до 50 тыс. хасидов.

Чтобы на фоне коронавируса праздник был безопасным, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утвердил постановление с противоэпидемическими мерами во время международного паломничества, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.

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