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У МВС очікують, що на святкування Рош га-Шана в Україну прибуде близько 20 тисяч паломників

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. На святкування іудейського Нового року очікується прибуття в Україну близько 20 тисяч паломників, які прямуватимуть організованими групами, передає УНН із посиланням на МВС.

Цитата

“починаючи з 30 серпня прикордонники здійснили оформлення понад 3 тисяч паломників-хасидів. За минулу добу більше 1350 паломників перетнули державний кодон у пунктах пропуску „Львів“, „Краківець“, „Шегині“, „Солотвино“, „Лужанка“, „Порубне“, „Бориспіль“, „Платоново“, „Одеса-авіа“. Загалом очікується прибуття в Україну близько 20 тисяч паломників, які прямуватимуть організованими групами”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Питання про організацію оформлення на державному кордоні паломників сьогодні в Адміністрації Державної прикордонної служби України обговорили перший заступник Голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко та заступник Посла Держави Ізраїль в Україні Йоав Бистрицьки.

Як зауважив Володимир Нікіфоренко, ті заходи, які проведено Ізраїлем для поїздок громадян в Україну є дуже важливими та дієвими. Українські прикордонники фіксують значну кількість людей, котрі прибувають організованими рейсами з документами про вакцинацію.

Йоав Бистрицьки висловив вдячність за організацію оформлення громадян Ізраїлю в аеропорту “Бориспіль”. Він також наголосив на важливості взаємної безпеки країн щодо недопущення поширення COVID-19, в тому числі під час паломництва в Україну.

Заступник Посла Держави Ізраїль в Україні зазначив, що Ізраїль запровадив обов’язкову наявність негативного ПЛР-тесту для громадян, які виїжджають до України. Також відмітив добру спільну інформаційну роботу щодо інформування громадян Ізраїлю про порядок перетинання держаного кордону України.

Окрім того організовано ефективну співпрацю між міністерствами охорони здоров’я України та Ізраїлю

За словами Йоава Бистрицьки перші організовані зворотні рейси мають відбутися вночі 9 вересня.

Нагадаємо

Понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана.

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