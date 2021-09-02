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В МВД ожидают, что на празднование Рош га-Шана в Украину прибудет около 20 тысяч паломников

В МВД ожидают, что на празднование Рош га-Шана в Украину прибудет около 20 тысяч паломников

Киев  •  УНН

 • 20505 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. На празднование иудейского Нового года ожидается прибытие в Украину около 20 тысяч паломников, которые будут направляться организованными группами, передает УНН со ссылкой на МВД.

Цитата

"Начиная с 30 августа пограничники осуществили оформление более 3 тысяч паломников-хасидов. За минувшие сутки более 1350 паломников пересекли государственную границу в пунктах пропуска "Львов", "Краковец", "Шегини", "Солотвино", "Лужники", "Порубное", "Борисполь", "Платоново", "Одесса-авиа". В общем ожидается прибытие в Украину около 20 тысяч паломников, которые будут направляться организованными группами", - говорится в сообщении.

Детали

Вопрос об организации оформления на государственной границе паломников сегодня в Администрации Государственной пограничной службы Украины обсудили первый заместитель Председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко и заместитель Посла Государства Израиль в Украине Йоав Быстрицкий.

Как отметил Владимир Никифоренко, те меры, которые проведены Израилем для поездок граждан в Украине очень важны и являются действенными. Украинские пограничники фиксируют значительное количество людей, которые прибывают организованными рейсами с документами о вакцинации.

Йоав Быстрицкий выразил благодарность за организацию оформления граждан Израиля в аэропорту "Борисполь". Он также отметил важность взаимной безопасности стран по недопущению распространения COVID-19, в том числе во время паломничества в Украине.

Заместитель Посла Государства Израиль в Украине отметил, что Израиль ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для граждан, выезжающих в Украину. Также отметил хорошую совместную информационную работу по информированию граждан Израиля о порядке пересечения подержанного границы Украины.

Кроме того организовано эффективное сотрудничество между министерствами здравоохранения Украины и Израиля

По словам Иоава Быстрицкого, первые организованные обратные рейсы должны состояться ночью 9 сентября.

Напомним

Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана.

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