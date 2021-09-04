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В Умань прибыли 11 полицейских из Израиля на время празднования Рош га-Шана

В Умань прибыли 11 полицейских из Израиля на время празднования Рош га-Шана

Киев  •  УНН

 • 28292 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Умань прибыли 11 полицейских государства Израиль, которые будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов во время празднования иудейского Нового года Рош га-Шана. Об этом сообщили УНН в Национальной полиции Украины.

Детали

Отмечается, что израильские правоохранители прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко показал израильским коллегам Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр, который оснащен всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.

Полицейские из Израиля, вместе с украинскими правоохранителями, до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана.

Добавим

На празднование иудейского Нового года ожидается прибытие в Украину около 20 тысяч паломников, которые будут направляться организованными группами.

Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана.

Между тем, центр общественного здоровья доставил почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч медицинских масок в хасидских паломников в Умань.

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