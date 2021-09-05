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Святкування Рош га-Шана в Умані: поліція зареєструвала перші порушення серед хасидів. Прибуло вже майже 23 тис. паломників

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Станом на вечір 5 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибуло вже майже 23 тис. паломників-хасидів, зокрема 1730 дітей. Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає УНН.

Цитата

“У районі паломництва створено 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. Цілодобово публічний порядок та безпеку громадян забезпечують понад 600 поліцейських зведеного загону та понад 200 військовослужбовців Національної Гвардії.

Станом на 05 вересня до Умані прибули майже 23 000 паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей”, — повідомили у поліції.

Деталі

У поліції повідомили, що до них у період з 1 по 4 вересня вже надійшло 22 повідомлення про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. Зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.

Окрім того, поліцейськими спільно з працівниками міграційного відділу Умані виявлено громадянина Ізраїлю, який порушив строки перебування в Україні. На порушника склали адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП та прийнято рішення про примусове повернення його до країни громадянської належності.

Ще одному іноземцю обмежили строки перебування на території України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство. Він отримав два протоколи за ст. 173 КУпАП та ст. 203 КУпАП.

Також поліцейські зафіксували факт торгівлі забороненими предметами у районі паломництва. У 29-річного уманчанина слідчі вилучили заборонені предмети: два електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 — ножів, 6 — дерев’яних біт.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 263 (Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Доповнення

Настання нового 5 782 року за юдейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.

Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Умані прибули 11 поліцейських з Ізраїлю на час святкування Рош га-Шана

Щоб на тлі коронавірусу свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову із протиепідемічними заходами під час міжнародного паломництва, оскільки минулого року хасиди в Умані порушували карантинні обмеження.

Зокрема, серед хасидів уже зареєстровано перші випадки коронавірусу.

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