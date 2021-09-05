Празднование Рош га-Шана в Умани: полиция зарегистрировала первые нарушения среди хасидов. Прибыло уже почти 23 тыс. паломников

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“В районе паломничества создано 53 маршруты, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. Круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и более 200 военнослужащих Национальной Гвардии.

По состоянию на 05 сентября в Умань прибыли почти 23 000 паломников-хасидов, в том числе 1730 детей”, — сообщили в полиции.

Детали

В полиции сообщили, что к ним в период с 1 по 4 сентября уже поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

Кроме того, полицейскими совместно с работниками миграционного отдела Умани обнаружен гражданин Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составили административный протокол по ст. 203 КУоАП и принято решение о принудительном возвращении его в страну гражданской принадлежности.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкое хулиганство. Он получил два протокола по ст. 173 КУоАП и ст. 203 КУоАП.

Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя Умани следователи изъяли запрещенные предметы: два электрошокеры в виде фонарей, 12 — ножей, 6 — деревянных бит.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 263 (ношение, изготовление, ремонт либо сбыт кинжалов, финских ножей кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до ’ пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.