В Умані загорівся балкон, де хасиди влаштували барбекю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Умані хасиди, які приїхали в місто на святкування Рош га-Шана, хотіли зробити барбекю на балконі і влаштували пожежу, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Сьогодні, 7 вересня, в Умані у будинку на вулиці Софії Перовської на шостому поверсі через те, що паломники невдало облаштували зону барбекю, загорівся балкон.
Рятувальники, які помітили дим з балкону під час патрулювання вулиць, оперативно за допомогою вогнегасника ліквідували вогонь.
Нагадаємо
Цього року на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Настання нового 5 782 року за юдейським календарем святкуватимуть з 6 до 8 вересня.
Поліція Черкащини вже відкрила на хасидів три кримінальні провадження: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників та один адміністративний протокол — за порушення правил дорожнього руху.