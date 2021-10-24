Поліція розслідує побиття хасида в Умані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Поліція відкрила провадження через побиття хасида в Умані. На чоловіка напали двоє невідомих, які відразу втекли. Про це УНН повідомляє з посилання на поліції Черкаської області.
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“Напад на хасида здійснили двоє невідомих, які відразу втекли з місця події”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що інцидент стався 23 жовтня на вулиці Пушкіна.
“Як розповів потерпілий, пізно ввечері на нього напали двоє молодих людей. Після скоєного нападники відразу втекли з місця події”, — зазначається в повідомленні.
В поліції зауважили, що 38-річний ізраїльтянин отримав легкі тілесні ушкодження. Від госпіталізації він відмовився.
“За даним фактом сектором дізнання Уманського районного управління поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
“Об’єднана єврейська община України” повідомляла, що увечері 23 жовтня в районі могили Рабі Нахмана біля будинку № 10 на вулиці Пушкінській скоєно напад на брацлавського хасида, що має дозвіл на постійне проживання в Україні.
Нагадаємо, у Білоцерківському районі Київської області у ДТП потрапили 13 паломників-хасидів, один з них загинув.