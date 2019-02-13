Полиция расследует избиение 5-классника сверстниками
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В сети Интернет появилось видео, на котором школьники, 5-тиклассники, бьют своего одноклассника. Полиция подтвердила факт избиения и уже открыла производство. Об этом в комментарии УНН сообщила инспектор отдела мониторинга Криворожского отдела полиции Юлия Цуркаленко.
"Да, действительно. Данный факт был внесен в рамках действующего законодательства в Единый реестр досудебного расследования. Сейчас правоохранителями, а именно работниками ювенальной превенции устанавливаются все обстоятельства дела", - отметила Юлия Цуркаленко в ответ на вопрос журналиста подтверждают в полиции факт избиения школьника.
К слову, видео, на котором изображено избиение школьниками своего одноклассника выложили в сеть YouTube накануне 12 февраля. В подписи видео указано, что это ученики 5-Б класса, школы № 85 Всебратское-2 микрорайона в Кривом Роге.
Ранее УНН сообщал, школьники во Льовской области прогуливали уроки в игровых казино.