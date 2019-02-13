Школярі на Львівщині прогулювали уроки у гральних казино - активіст

Азартні зали дошкуляли жителям міста довгий час, згадує представник ГО "Інваліди - учасники бойових дій АТО" Юрій Солиган. Першими обурилися учителі - діти почали пропускати уроки. Пізніше почали скаржитися батьки - з дому зникали коштовності та прикраси. Як з'ясувалося - діти здавали цінні речі у ломбард, а виручені кошти програвали в ігрові автомати. Деякі містяни почали програвати нажите майно.

Такий стан справ спонукав активістів покласти край нелегальному азарту. Громадські діячі спільно із жителями міста провели рейд гральними закладами, викликали правоохоронців. Останні, неохоче, але відкрили кримінальні провадження. Точки опечатали та закрили.

Але власники закладів та їхні посіпаки почали погрожувати активістам, каже Солиган.

"Була бандитська ситуація, де були присутні люди не зовсім молодого віку. Вони хотіли якось довести мені, що ми ідемо не тією дорогою. Довести це хотіли у дуже грубій формі і в дуже переконливому форматі - мене змушували закрити очі на те, що робиться", - розповів він.

Занепокоєні ситуацією і у Винниківській міській раді, депутати якої на стороні активістів.

"Це є зло, зло, яке занапащує майбутнє наших дітей. І я вважаю, що не тільки Винники, а й усі міста України, громадськість України повинна чітко сказати своє "ні" такому виду грального бізнесу", - заявив міський голова Володимир Квурт.

Тим часом, активісти сподіваються, що незаконність тимчасово закритих точок буде доведено судом. Мають надію, що "однорукі бандити" не повернуться у місто.

Нагадаємо, Львів оголосив війну закладам “Національної лотереї”. У мерії попередили про перевірку всіх закладів та оголосили прохання до власників приміщень, які орендує “Національна лотерея”, розірвати договори. Окрім того, біля закладів “Національної лотереї” анонсували соціальну рекламу із написами, що тут проводять заборонені азартні ігри.