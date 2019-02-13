Школьники во Львовской области прогуливали уроки в игровых казино - активист
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Винниках во Львовской области продолжается борьба с нелегальными игорными заведениями. При содействии активистов, три из трех азартных точек опечатаны и закрыты. Владельцы бизнеса пытаются восстановить незаконную деятельность путем угроз активистам, передает УНН со ссылкой на Эспрессо TV.
Азартные залы донимали жителей города долгое время, вспоминает представитель ОО "Инвалиды - участники боевых действий АТО" Юрий Солиган. Первыми возмутились учителя - дети начали пропускать уроки. Позже начали жаловаться родители - из дома исчезали драгоценности и украшения. Как выяснилось - дети сдавали ценные вещи в ломбард, а вырученные средства проигрывали в игровые автоматы. Некоторые горожане начали проигрывать нажитое имущество.
Такое положение дел побудило активистов положить конец нелегальному азарту. Общественные деятели совместно с жителями города провели рейд игорными заведениями, вызвали правоохранителей. Последние, неохотно, но открыли уголовные производства. Точки опечатали и закрыли.
Но владельцы заведений и их приспешники начали угрожать активистам, говорит Солиган.
"Была бандитская ситуация, где присутствовали люди не совсем молодого возраста. Они хотели как-то доказать мне, что мы идем не той дорогой. Доказать это хотели в очень грубой форме и в очень убедительном формате - меня заставляли закрыть глаза на то, что делается", - рассказал он.
Обеспокоены ситуацией и в Винниковском городском совете, депутаты которого на стороне активистов.
"Это зло, зло, которое губит будущее наших детей. И я считаю, что не только Винники, но и все города Украины, общественность Украины должна четко сказать свое "нет" такому виду игорного бизнеса", - заявил городской голова Владимир Квурт.
Между тем, активисты надеются, что незаконность временно закрытых точек будет доказана судом. Надеются, что "однорукие бандиты" не вернутся в город.
Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры. Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что там ведутся запрещены азартные игры.