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Поліція розслідує побиття 5-класника однолітками

Поліція розслідує побиття 5-класника однолітками

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. В мережі Інтернет з’явилося відео, на якому школярі, 5-тикласники, б’ють свого однокласника. Поліція підтвердила факт побиття та вже відкрила провадження. Про це у коментарі УНН повідомила інспектор відділу моніторингу Криворізького відділу поліції Юлія Цуркаленко.

“Так, дійсно. Даний факт було внесено в рамках чинного законодавства у Єдиний реєстр досудового розслідування . Наразі правоохоронцями, а саме працівниками ювенальної превенції встановлюються всі обставини справи”, - зазначила Юлія Цуркаленко у відповідь на питання журналіста чи підтверджують у поліції факт побиття школяра.

До слова, відео, на якому зображено побиття школярами свого однокласника виклали у мережу YouTube напередодні 12 лютого. У підписі відео вказано, що це учні 5-Б класу, школи № 85 Всебратського-2 мікрорайону в Кривому розі.

Раніше УНН повідомляв, школярі на Львівщині прогулювали уроки у гральних казино.

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