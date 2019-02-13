Поліція розслідує побиття 5-класника однолітками

“Так, дійсно. Даний факт було внесено в рамках чинного законодавства у Єдиний реєстр досудового розслідування . Наразі правоохоронцями, а саме працівниками ювенальної превенції встановлюються всі обставини справи”, - зазначила Юлія Цуркаленко у відповідь на питання журналіста чи підтверджують у поліції факт побиття школяра.

До слова, відео, на якому зображено побиття школярами свого однокласника виклали у мережу YouTube напередодні 12 лютого. У підписі відео вказано, що це учні 5-Б класу, школи № 85 Всебратського-2 мікрорайону в Кривому розі.



Раніше УНН повідомляв, школярі на Львівщині прогулювали уроки у гральних казино.