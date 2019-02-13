Поліція розслідує побиття 5-класника однолітками
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В мережі Інтернет з’явилося відео, на якому школярі, 5-тикласники, б’ють свого однокласника. Поліція підтвердила факт побиття та вже відкрила провадження. Про це у коментарі УНН повідомила інспектор відділу моніторингу Криворізького відділу поліції Юлія Цуркаленко.
“Так, дійсно. Даний факт було внесено в рамках чинного законодавства у Єдиний реєстр досудового розслідування . Наразі правоохоронцями, а саме працівниками ювенальної превенції встановлюються всі обставини справи”, - зазначила Юлія Цуркаленко у відповідь на питання журналіста чи підтверджують у поліції факт побиття школяра.
До слова, відео, на якому зображено побиття школярами свого однокласника виклали у мережу YouTube напередодні 12 лютого. У підписі відео вказано, що це учні 5-Б класу, школи № 85 Всебратського-2 мікрорайону в Кривому розі.
Раніше УНН повідомляв, школярі на Львівщині прогулювали уроки у гральних казино.