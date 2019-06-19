Полиция разыскивает подопечного психоневрологического интерната
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Правоохранители разыскивают уроженца Кропивницкого Булахова Андрея Александровича 1969 года, накануне оставил психоневрологический интернат и не вернулся. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе ГУ НП в области.
Подопечный Веселокутского психоневрологического интерната 16 июня покинул заведение и до сих пор не вернулся.
Приметы мужчины - рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Имеет языковые недостатки.
Известно, что он был одет в спортивные штаны черного или коричневого цвета, футболку серого цвета с коричневыми полосами.
По данным полиции, вероятное направление движения - Кропивницкий, ведь оттуда мужчина родом и имеет там родственные связи.
Напомним, николаевские полицейские разыскивают девочку 2005 года рождения, которая ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.