Поліція розшукує підопічного психоневрологічного інтернату
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Правоохоронці розшукують уродженця Кропивницького Булахова Андрія Олександровича 1969 року народження, який напередодні залишив психоневрологічний інтернат і не повернувся. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі ГУ НП в області.
Підопічний Веселокутського психоневрологічного інтернату 16 червня залишив заклад і досі не повернувся.
Прикмети чоловіка – зріст 185 см, худорлявої статури, волосся темне коротке. Має мовні вади.
Відомо, що він був одягнутий у спортивні штани чорного або коричневого кольору, футболку сірого кольору з коричневими смугами.
За даними поліції, ймовірний напрямок руху – Кропивницький, адже звідти чоловік родом і має там родинні зв’язки.
Нагадаємо, миколаївські поліцейські розшукують дівчинку 2005 року народження, яка пішла з дому, і досі її місцеперебування невідоме.