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Полиция разыскивает хулиганов которые повредили мемориал героев Небесной сотни на площади Независимости

Киев • УНН

 • 8627 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Хмельницком полиция разыскивает злоумышленников, которые в ночь с 7 на 8 декабря на майдане Независимости повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Нацполиции.

Полиция разыскивает хулиганов которые повредили мемориал героев Небесной сотни на площади Независимости

“Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около шести часов утра от неравнодушного прохожего. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Хмельницкого отдела полиции”, — говорится в сообщении пресс-службы НПУ.

На сайте добавляется, что в настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), санкция которой предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

На сайте Нацполиции добавляется, что следователи и криминалисты продолжают обследовать место происшествия.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины завершила экспертизу по делу о преступлениях на евромайдан.

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