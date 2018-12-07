Прокуратура завершила експертизу в справі щодо розстрілів на Євромайдані - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані. Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНН.
“Ми завершили експертизу у справі тих осіб, які віддавали прикази, за версією слідства, розстріляти мирний Майдан. На початку наступного року ми завершимо слідство, зможемо пред’явити суспільству, підозрюваним, а пізніше і звинувачуваним, докази того, що саме Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, відповідно, президент, керівник СБУ, МВС, Внутрішніх військ та їх підлеглі віддали злочинні накази, через які на Майдані загибло більше 100 осіб”, — заявив Луценко.
Також Генпрокурор розповів, що причетні до розстрілів встигли знищити більшу частину даних перед втечею до Росії.
“Втікачі не просто втекли в Росію, а перед цим знищили всю переписку, всі сервери. Тим не менш, слідчі змогли встановити факти, докази, опитати тисячі людей, дати фактаж, який, за висновком експертизи, має причинно-наслідковий зв’язок зі смертями на Майдані”, — додав Генпрокурор.
Нагадаємо, у серпні, Юрій Луценко заявив, що у справах розстрілу людей на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, а слідство вже фактично завершене.