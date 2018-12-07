Прокуратура закончила экспертизу по делу расстрелов на Евромайдане - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила экспертизу по делу о преступлениях на Евромайдане. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.
“Мы завершили экспертизу по делу лиц, которые отдавали приказы, по версии следствия, расстрелять мирный Майдан. В начале следующего года мы завершим следствие, сможем предъявить обществу, подозреваемым, а позже и обвиняемым, доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, соответственно, президент, руководитель СБУ, МВД, Внутренних войск и их подчиненные отдали преступные приказы, из-за которых на Майдане погибли более 100 человек”, — заявил Луценко.
Также Генпрокурор рассказал, что причастные к расстрелам успели уничтожить большую часть данных перед бегством в Россию.
“Беглецы не просто сбежали в Россию, а перед этим уничтожили всю переписку, все серверы. Тем не менее, следователи смогли установить факты, доказательства, опросить тысячи людей, дать фактаж, который, по заключению экспертизы, имеет причинно-следственную связь со смертями на Майдане”, — добавил генпрокурор.
Напомним, в августе, Юрий Луценко заявил, что по делам расстрела людей на Майдане в феврале 2014 ожидаются окончательные экспертизы, а следствие уже фактически завершено.