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Слідство у справах розстрілів на Майдані фактично завершене — Луценко

Слідство у справах розстрілів на Майдані фактично завершене — Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У справах розстрілу людей на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Про це в мережі Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

“Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся із керівниками громадських організацій Євромайдану... Генпрокурор також проінформував про те, що у справах розстрілу на Майдані у лютому 2014 року очікує остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Окрім того, фактично по усіх високопосадовцях часів президентства В.Януковича здобуто дозволи судів на проведення спеціального (заочного) розслідування”, — повідомила Л.Сарган.

Як повідомляв УНН, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України вже здійснило не менше 10 слідчих експериментів на вулиці Інститутській у Києві у межах кримінального провадження щодо розстрілів на Майдані.

Нагадаємо, внаслідок реформування Департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка в слідче управління жоден слідчий чи процесуальний керівник у “справах Майдану” не буде ні звільнений, ні змінений.

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