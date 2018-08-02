Слідство у справах розстрілів на Майдані фактично завершене — Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У справах розстрілу людей на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Про це в мережі Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся із керівниками громадських організацій Євромайдану... Генпрокурор також проінформував про те, що у справах розстрілу на Майдані у лютому 2014 року очікує остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Окрім того, фактично по усіх високопосадовцях часів президентства В.Януковича здобуто дозволи судів на проведення спеціального (заочного) розслідування”, — повідомила Л.Сарган.
Як повідомляв УНН, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України вже здійснило не менше 10 слідчих експериментів на вулиці Інститутській у Києві у межах кримінального провадження щодо розстрілів на Майдані.
Нагадаємо, внаслідок реформування Департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка в слідче управління жоден слідчий чи процесуальний керівник у “справах Майдану” не буде ні звільнений, ні змінений.