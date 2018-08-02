Следствие по делам расстрелов на Майдане фактически завершено - Луценко

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с руководителями общественных организаций Евромайдана... Генпрокурор также проинформировал о том, что по делам расстрела на Майдане в феврале 2014 ожидаются окончательные экспертизы, следствие фактически завершено. Кроме того, фактически по всем высокопоставленным чиновникам времен президентства В.Януковича получено разрешения судов на проведение специального (заочного) расследования", - сообщила Л.Сарган.

Как сообщал УНН, Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины уже осуществило не менее 10 следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве в рамках уголовного производства по расстрелов на Майдане.

Напомним, в результате реформирования Департамента спецрасследований Сергея Горбатюк в следственное управление ни один следователь или процессуальный руководитель в "делах Майдана" не будет ни уволен, ни изменен.