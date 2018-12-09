Поліція розшукує хуліганів які пошкодили меморіал героїв Небесної сотні на майдані Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Хмельницькому поліція розшукує зловмисників, які в ніч з 7 на 8 грудня на майдані Незалежності пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Нацполіції.
"Повідомлення про акт вандалізму надійшло до поліції близько шостої години ранку від небайдужого перехожого. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Хмельницького відділу поліції", - йдеться в повідомленні прес-служби НПУ.
На сайті додається, що наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), санкція якої передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
На сайті Нацполіції додається, що слідчі та криміналісти продовжують обстежувати місце події.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.