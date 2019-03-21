Полиция разыскивает двух человек, которые подожгли Roshen на левом берегу Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Полицейские разыскивают двух человек, которые подожгли магазин Roshen в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению этого правонарушения", - прокомментировали в полиции.
В полиции уточнили, что около 21:00 в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение, что двое неизвестных подожгли магазин на проспекте Юрия Гагарина.
"Работники полиции опросили свидетелей, которые сообщили, что к магазину подбежали два человека в медицинских масках, облили витрину неизвестным веществом и подожгли. После чего с места преступления скрылись", - сообщили в полиции.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия изъяла остатки бутылки, в которой находилась неизвестное вещество. Его отправили на экспертизу.
Напомним, вечером 17 марта неизвестные подожгли магазин Roshen на Оболони.
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На следующий день, 18 марта, произошел пожар в Roshen на Бессарабке.
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20 марта подожгли магазин Roshen на проспекте Юрия Гагарина в Киеве.