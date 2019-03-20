У Києві підпалили ще один магазин Roshen
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні у Києві знову горів магазин Roshen. Цього разу пожежа сталась на проспекті Юрія Гагаріна, передає УНН.
Як повідомили столичні рятувальники, виклик до них надійшов близько 21.00.
Проте, коли вони прибули на місце події, то пожежу вже загасили.
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За словами очевидців, невідомі кинули у вітрину магазину пляшку із запальною сумішшю. Постраждалих немає.
На місці працюють правоохоронці.
Як повідомляв УНН, 18 березня у Києві затримали чоловіка, який кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину магазину Roshen на вулиці Хрещатик.
Зловмисником виявився 53-річний мешканець столиці.
Додамо, що ще один підпал був скоєний в Оболонському районі.