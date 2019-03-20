В Киеве подожгли еще один магазин Roshen
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня в Киеве снова горел магазин Roshen. На этот раз пожар произошел на проспекте Юрия Гагарина, передает УНН.
Как сообщили столичные спасатели, вызов к ним поступил около 21.00.
Однако, когда они прибыли на место происшествия, то пожар уже потушили.
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По словам очевидцев, неизвестные бросили в витрину магазина бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших нет.
На месте работают правоохранители.
Как сообщал УНН, 18 марта в Киеве задержали мужчину, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина Roshen на улице Крещатик.
Злоумышленником оказался 53-летний житель столицы.
Добавим, что еще один поджог был совершен в Оболонском районе.