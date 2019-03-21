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Поліція розшукує двох осіб, які підпалили Roshen на лівому березі Києва

Київ • УНН

 • 8381 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Поліцейські розшукують двох осіб, які підпалили магазин Roshen у Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

Поліція розшукує двох осіб, які підпалили Roshen на лівому березі Києва

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Наразі проводяться заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення цього правопорушення", - прокоментували в поліції.

У поліції уточнили, що близько 21:00 до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення, що двоє невідомих підпалили магазин на проспекті Юрія Гагаріна.

"Працівники поліції опитали свідків, які повідомили, що до магазину підбігли двоє осіб у медичних масках, облили вітрину невідомою речовиною та підпалили. Після чого, з місця злочину втекли", - повідомили у поліції.

Слідчо-оперативна група на місці події вилучила рештки пляшки, у якій знаходилася невідома речовина. Її відправили на експертизу.

Нагадаємо, ввечері 17 березня невідомі підпалили магазин Roshen на Оболоні.

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Наступного дня, 18 березня, сталася пожежа у Roshen на Бессарабці.

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20 березня підпалили магазин Roshen на проспекті Юрія Гагаріна у Києві.

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