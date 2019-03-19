Затримано ще одного підозрюваного у підпалі магазину на Оболоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у підпалі магазину в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління столичної поліції.
Так, свідки розповіли поліцейським, що бачили двох чоловіків, які облили фасад магазину, підпалили його та втекли.
"Ми переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили особи підозрюваних. Як з’ясувалось, одного зі зловмисників вже затримали 18 березня, коли він підпалив фасад магазину в Печерському районі столиці. У ході оперативно-розшукових заходів оперативники затримали і його спільника у підпалі в нашому районі", - прокоментував начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.
За даними поліції, правопорушником виявився уродженець Хмельницької області 1964 року народження, який не працює і раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне знищення або пошкодження майна. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.
У поліції уточнили, що вночі 17 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Оболонському горить магазин.
Нагадаємо, що біля входу в магазин Roshen на вулиці Хрещатик, поряд з Бессарабською площею, 18 березня сталася пожежа. Поліція з’ясовує обставини виникнення займання.
Пізніше у Києві затримали чоловіка, який кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину Roshen на Хрещатику.