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Задержан еще один подозреваемый в поджоге магазина на Оболони

Киев • УНН

 • 11073 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в поджоге магазина в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления столичной полиции.

Задержан еще один подозреваемый в поджоге магазина на Оболони

Так, свидетели рассказали полицейским, что видели двух мужчин, которые облили фасад магазина, подожгли его и скрылись.

"Мы пересмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили личности подозреваемых. Как выяснилось, одного из злоумышленников уже задержали 18 марта, когда он поджег фасад магазина в Печерском районе столицы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали и его сообщника в поджоге в нашем районе", - прокомментировал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

По данным полиции, преступником оказался уроженец Хмельницкой области 1964 года, который не работает и ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что ночью 17 марта в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Оболонском горит магазин.

Напомним, что у входа в магазин Roshen на улице Крещатик, рядом с Бессарабской площадью, 18 марта произошел пожар. Полиция выясняет обстоятельства возникновения пожара.

Позже в Киеве задержали мужчину, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину Roshen на Крещатике.

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