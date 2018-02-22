Полиция начала служебную проверку из-за обыска журналистки в Оболонском райсуде

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61931 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74862 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77646 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106885 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100280 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104508 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111496 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122777 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134285 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Полиция начала служебную проверку из-за обыска журналистки в Оболонском райсуде

Полиция начала служебную проверку из-за обыска журналистки в Оболонском райсуде

Киев  •  УНН

 • 13781 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Полиция начала служебную проверку относительно события 21 февраля во Оболонском районном суде Киева, где правоохранители обыскивали журналистов. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП Украины в городе Киеве Оксана Блыщик.

"Сейчас у нас есть одно обращение от журналистки по поводу препятствования ее деятельности и того, что полицейские превысили свои полномочия. Этот материал перенаправляется в прокуратуру, чтобы они приняли решение относительно заявления. Кроме того, еще вчера вечером у нас было начата служебная проверка в отношении этих событий", - рассказала О.Блыщик.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском суде Киева, относительно обыска журналистов, недопустимыми.

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