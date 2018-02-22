Полиция начала служебную проверку из-за обыска журналистки в Оболонском райсуде

"Сейчас у нас есть одно обращение от журналистки по поводу препятствования ее деятельности и того, что полицейские превысили свои полномочия. Этот материал перенаправляется в прокуратуру, чтобы они приняли решение относительно заявления. Кроме того, еще вчера вечером у нас было начата служебная проверка в отношении этих событий", - рассказала О.Блыщик.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском суде Киева, относительно обыска журналистов, недопустимыми.