Поліція розпочала службову перевірку через обшук журналістки в Оболонському райсуді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Поліція розпочала службову перевірку щодо подій 21 лютого у Оболонському районному суді Києва, де правоохоронці обшукували журналістів. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУНП України в місті Києві Оксана Блищик.
“Наразі у нас є одне звернення від журналістки з приводу перешкоджання її діяльності і того, що поліцейські перевищили свої повноваження. Цей матеріал перенаправляється до прокуратури, щоб вони прийняли рішення стосовно заяви. Крім того, ще вчора ввечері у нас було розпочато службову перевірку стосовно цих подій”, — розповіла О.Блищик.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вважає дії силовиків в Оболонському суді Києва, щодо обшуку журналістів, неприпустимими.