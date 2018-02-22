Поліція розпочала службову перевірку через обшук журналістки в Оболонському райсуді

“Наразі у нас є одне звернення від журналістки з приводу перешкоджання її діяльності і того, що поліцейські перевищили свої повноваження. Цей матеріал перенаправляється до прокуратури, щоб вони прийняли рішення стосовно заяви. Крім того, ще вчора ввечері у нас було розпочато службову перевірку стосовно цих подій”, — розповіла О.Блищик.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вважає дії силовиків в Оболонському суді Києва, щодо обшуку журналістів, неприпустимими.