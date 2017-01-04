Полиция начала расследование гибели работника завода в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. По факту смертельного травмирования каменщика на Авдеевском коксохимическом заводе начато расследование. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что мужчина 1970 года рождения, работая в подрядной организации МТП "Ремонт" каменщиком, выполнял работы по ремонту кровли технологического помещения. Примерно в 09.30 часов он покинул место своей работы, и направился до другой производственной площадки цеха - в башню воздушного газопровода.
Как пояснили свидетели происшествия, забравшись на указанную башню, человек упал. В результате падения с 11-метровой высоты пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, от которой погиб на месте.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.
Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств смертельного случая.