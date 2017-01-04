Поліція розпочала розслідування щодо загибелі працівника заводу на Донеччині

Встановлено, що чоловік 1970 року народження, працюючи в підрядній організації МТП “Ремонт” каменярем, виконував роботи по ремонту покрівлі технологічного приміщення. Приблизно о 09.30 годин він залишив місце своєї роботи, та направився на інший виробничий майданчик цеху — до вежі повітряного газопроводу.

Як пояснили свідки події, забравшись на вказану вежу, чоловік впав. В результаті падіння з 11-метрової висоти постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої загинув на місці.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин смертельного випадку.