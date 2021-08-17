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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Полиция начала проверку установки "декораций" ко Дню Независимости, из-за которых произошли столкновения

Полиция начала проверку установки "декораций" ко Дню Независимости, из-за которых произошли столкновения

Киев  •  УНН

 • 14318 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на Аллее Героев Небесной Сотни, где путем установления “декораций” ко Дню Независимости произошли столкновения, сообщили в полиции столицы, пишет УНН.

Граждане, которые находились на Аллее, пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Между ними и правоохранителями произошла потасовка. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется.

Детали

“В центре Киева на Аллее Героев Небесной сотни, где происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины, произошла ссора из-за вопроса о законности установления этой конструкции. На месте происшествия собрались граждане, которые пытались осуществить ее демонтаж. В результате этого между ними и правоохранителями возникла потасовка”, — указали в полиции.

Правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции.

“После окончания проверки событию будет дана правовая квалификация”, — добавили в полиции.

Ранее

В Киеве “советскими” декорациями ко Дню Независимости закрыли мемориал памяти героям Небесной Сотни. После появления инсталляции и распространение об этом информации в сети на место пришли активисты с требованием убрать инсталляцию. Произошли столкновения с правоохранителями, которые были на месте. Инсталляцию развалили.

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