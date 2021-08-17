Полиция начала проверку установки "декораций" ко Дню Независимости, из-за которых произошли столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на Аллее Героев Небесной Сотни, где путем установления “декораций” ко Дню Независимости произошли столкновения, сообщили в полиции столицы, пишет УНН.
Граждане, которые находились на Аллее, пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Между ними и правоохранителями произошла потасовка. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется.
Детали
“В центре Киева на Аллее Героев Небесной сотни, где происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины, произошла ссора из-за вопроса о законности установления этой конструкции. На месте происшествия собрались граждане, которые пытались осуществить ее демонтаж. В результате этого между ними и правоохранителями возникла потасовка”, — указали в полиции.
Правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции.
“После окончания проверки событию будет дана правовая квалификация”, — добавили в полиции.
Ранее
В Киеве “советскими” декорациями ко Дню Независимости закрыли мемориал памяти героям Небесной Сотни. После появления инсталляции и распространение об этом информации в сети на место пришли активисты с требованием убрать инсталляцию. Произошли столкновения с правоохранителями, которые были на месте. Инсталляцию развалили.