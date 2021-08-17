Поліція розпочала перевірку встановлення "декорацій" до Дня Незалежності, через які сталися сутички

Громадяни, які перебували на Алеї, намагалися здійснити демонтаж встановленої там інсталяції. Між ними та правоохоронцями сталася штовханина. Інформація про наявність потерпілих з обох сторін уточнюється.

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“У середмісті Києва на Алеї Героїв Небесної сотні, де відбувався монтаж інсталяції для святкових заходів з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України, сталася суперечка через питання щодо законності встановлення цієї конструкції. На місці події зібралися громадяни, які намагалися здійснити її демонтаж. У результаті цього між ними та правоохоронцями виникла штовханина”, — вказали у поліції.

Правоохоронці перевіряють наявність дозвільних документів на встановлення конструкції.

“Після закінчення перевірки події буде надана правова кваліфікація”, — додали у поліції.

Раніше

У Києві “радянськими” декораціями до Дня Незалежності затулили меморіал пам’яті героям Небесної Сотні. Після появи інсталяції та поширення про це інформації у мережі на місце прийшли активісти з вимогою прибрати інсталяцію. Сталися сутички з правоохоронцями, які були на місці. Інсталяцію розвалили.