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Поліція розпочала перевірку встановлення "декорацій" до Дня Незалежності, через які сталися сутички

Поліція розпочала перевірку встановлення "декорацій" до Дня Незалежності, через які сталися сутички

Київ • УНН

 • 14325 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту на Алеї Героїв Небесної Сотні, де через встановлення “декорацій” до Дня Незалежності сталися сутички, повідомили у поліції столиці, пише УНН.

Громадяни, які перебували на Алеї, намагалися здійснити демонтаж встановленої там інсталяції. Між ними та правоохоронцями сталася штовханина. Інформація про наявність потерпілих з обох сторін уточнюється.

Деталі

“У середмісті Києва на Алеї Героїв Небесної сотні, де відбувався монтаж інсталяції для святкових заходів з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України, сталася суперечка через питання щодо законності встановлення цієї конструкції. На місці події зібралися громадяни, які намагалися здійснити її демонтаж. У результаті цього між ними та правоохоронцями виникла штовханина”, — вказали у поліції.

Правоохоронці перевіряють наявність дозвільних документів на встановлення конструкції.

“Після закінчення перевірки події буде надана правова кваліфікація”, — додали у поліції.

Раніше

У Києві “радянськими” декораціями до Дня Незалежності затулили меморіал пам’яті героям Небесної Сотні. Після появи інсталяції та поширення про це інформації у мережі на місце прийшли активісти з вимогою прибрати інсталяцію. Сталися сутички з правоохоронцями, які були на місці. Інсталяцію розвалили.

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