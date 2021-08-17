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У Києві "радянськими" декораціями до Дня Незалежності затулили меморіал пам’яті героям Небесної Сотні: сталися сутички

У Києві "радянськими" декораціями до Дня Незалежності затулили меморіал пам’яті героям Небесної Сотні: сталися сутички

Київ • УНН

 • 25091 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Києві "радянськими" декораціями до Дня Незалежності затулили меморіал пам’яті героям Небесної Сотні. Декорації встановили там, де розташовані портрети загиблих героїв, пише УНН.

Деталі

Зокрема, у мережі з'явилися фото, на яких видно, що декораціями, які встановили, є автомат для газованої води, холодильник для морозива, дитяча машинка та імітоване житло радянських часів.

Після появи інсталяції та поширення про це інформації у мережі на місце прийшли активісти з вимогою прибрати інсталяцію. сталися сутички з правоохоронцями, які були на місці. Інсталяцію розвалили.

Після цього з'явилися повідомлення Нацкорпусу, що "близько десяти активістів затримали і вивезли на спецтранспорті до Печерського управління поліції" В одного нібито вивихнуте плече.

Реакція столичної влади

За словами мера столиці Віталія Кличка, місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. "Щодо "інсталяції" на Алеї Героїв Небесної сотні. Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ним. На День Незалежності передбачено на Алеї, на тому місці, де загинули патріоти, виключно покладення квітів. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента", - написав він у Telegram-каналі.

Реакція музею

Тим часом у Нацмузеї Революції Гідності також зробили заяву, вказавши, що "відповідно до правил, проведення таких заходів погоджується у КМДА, адміністрацію Музею при цьому зобов’язані лише ставити до відома". "Музейно-меморіальний комплекс не уповноважений забороняти чи дозволяти такі заходи, як і впливати на їх сценарії. Проте ми завжди звертаємо увагу організаторів на меморіальний статус алеї та дбаємо про збереження пам’яток, пов’язаних з Революцією Гідності. Вважаємо, що ситуація, яка склалась, викликана насамперед відсутністю комунікації організаторів, зокрема органів влади, із громадськістю", - йдеться у заяві музею.

Коментар з Офісу Президента

В Офісі Президента вже прокоментували цю ситуацію.

"Я не беруся судити зараз доречність встановлення цих декорацій. Я лише хочу сказати, що ситуація, яка от виникла, - це наслідок маніпуляцій, тому що те, що подивився в ЗМІ, деякі кажуть, що це провокування ностальгії за Радянським Союзом. Це декорації до телевізійної трансляції до Дня Незалежності. Тобто, там є всі епохи, через які Україна пройшла. Зараз ці люди, які намагаються знести ці контрукції, акцентують увагу саме на Радянському Союзі. Це тимчасові конструкції", - заявив в ефірі одного з телеканалів прессекретар Президента Сергій Никифоров.

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