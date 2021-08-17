В Киеве "советскими" декорациями ко Дню Независимости закрыли мемориал памяти героям Небесной Сотни: произошли столкновения

Детали

В частности, в сети появились фото, на которых видно, что декорациями, которые установили, является автомат для газировки, холодильник для мороженого, детская машинка и имитированное жилье советских времен.

После появления инсталляции и распространения об этом информации в сети на место пришли активисты с требованием убрать инсталляцию. Произошли столкновения с правоохранителями, которые были на месте. Инсталляцию развалили.

После этого появились сообщения Нацкорпуса, что "около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции". У одного якобы вывихнуто плечо.

Реакция столичных властей

По словам мэра столицы Виталия Кличко, город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. "Об "инсталляции" на Аллее Героев Небесной сотни. Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ним. На День Независимости предусмотрено на Аллее, на том месте, где погибли патриоты, исключительно возложение цветов. Организацией Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента", - написал он в Telegram-канале.

Реакция музея

Между тем в Нацмузее Революции Достоинства также сделали заявление, указав, что "в соответствии с правилами, проведение таких мероприятий согласовывается в КГГА, администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность". "Музейно-мемориальный комплекс не уполномочен запрещать или разрешать такие мероприятия, как и влиять на их сценарии. Однако мы всегда обращаем внимание организаторов на мемориальный статус аллеи и заботимся о сохранении памятников, связанных с Революцией Достоинства. Считаем, что ситуация, которая сложилась, вызвана прежде всего отсутствием коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью", - говорится в заявлении музея.

Комментарий из Офиса Президента

В Офисе Президента уже прокомментировали эту ситуацию.

"Я не берусь судить сейчас уместность установления этих декораций. Я только хочу сказать, что ситуация, которая вот возникла, - это следствие манипуляций, потому что то, что посмотрел в СМИ, некоторые говорят, что это провоцирование ностальгии по Советскому Союзу. Это декорации к телевизионной трансляции ко Дню Независимости. То есть, там есть все эпохи, по которым Украина прошла. Сейчас эти люди, которые пытаются снести эти контрукции, акцентируют внимание именно на советском Союзе. Это временные конструкции", - заявил в эфире одного из телеканалов пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.