Полиция начала уголовное производство по факту отравления детей в Черновицкой школе

По результатам проверки установлено, что трое школьников указанного учебного заведения болеют острой кишечной инфекцией, а еще одному ученику и учителю диагностировали пищевую токсикоинфекцию.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как сообщал УНН, в Черновицкой школе блюдо детям готовил больной стафилококком повар.