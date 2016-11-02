Полиция начала уголовное производство по факту отравления детей в Черновицкой школе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По факту отравления детей в Черновицкой специализированной школе №41 начато уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
По результатам проверки установлено, что трое школьников указанного учебного заведения болеют острой кишечной инфекцией, а еще одному ученику и учителю диагностировали пищевую токсикоинфекцию.
Правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, как сообщал УНН, в Черновицкой школе блюдо детям готовил больной стафилококком повар.