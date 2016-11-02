Поліція розпочала кримінальне провадження щодо отруєння дітей у Чернівецькій школі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За фактом отруєння дітей у Чернівецькій спеціалізованій школі №41 розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.
За результатами перевірки встановлено, що троє школярів вказаного навчального закладу хворіють на гостру кишкову інфекцію, а ще одному учню та вчителю діагностували харчову токсикоінфекцію.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) КК України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Чернівецькій школі страву дітям готував хворий на стафілокок кухар.