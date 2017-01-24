Полиция Ровно объявит депутату горсовета подозрение в сокрытии гибели рабочего

По его словам, А.Бабата будут привлекать к ответственности по факту сокрытия тяжкого преступления, а именно - смерти в декабре рабочего на стройке.

"Несмотря на то, что дело было возбуждено не так давно, мы уже вышли на этап, когда можно говорить об объявлении подозрения в этом преступлении. После согласования процессуального прокурора мы объявим о подозрении Александру Бабату, это будет в ближайшее время. Доказательств у нас достаточно. Кроме того, во время досудебного расследования мы определимся с мерой пресечения", - отметил А.Панасюк.

А.Панасюк отметил, что правоохранители не опасаются, что депутат успеет выехать из страны.

Кроме того, заместитель начальника ГУ Нацполиции рассказал, что сейчас готовят подозрение только А.Бабату, однако к ответственности привлекут больше лиц. В частности, сейчас устанавливают, почему никто из работников на строительстве не позвонил в "скорую" или полиции, когда рабочий Андрей Артвинский упал. По словам А.Панасюка, у следствия нет причин сомневаться, что погибший трудился на стройке депутата на Киевской и по собственной неосторожности упал с 10-метровой высоты. Правоохранители установили, что тело погибшего вывезли в лес сразу после падения.

Также А.Панасюк заявил, что объявят подозрение также ответственному за строительство, которого пока еще устанавливают.