Поліція Рівного оголосить депутату міськради підозру у приховуванні загибелі робітника
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Поліція має достатньо доказів для оголошення підозри депутату міської ради Рівного в приховуванні злочину. Про це на прес-конференції заявив заступник начальника головного управління Національної поліції у Рівненській області Олександр Панасюк, передає кореспондент УНН.
За його словами, О.Бабата притягуватимуть до відповідальності за фактом укриття тяжкого злочину, а саме — смерті в грудні робітника на будівництві.
“Незважаючи на те, що справа була порушена не так давно, ми вже вийшли на етап, коли можна говорити про оголошення підозри у цьому злочині. Після погодження процесуального прокурора ми оголосимо про підозру Олександрові Бабату, це буде найближчим часом. Доказів у нас достатньо. Окрім того, під час досудового розслідування ми визначимося із мірою запобіжного заходу”, — зазначив О.Панасюк.
О.Панасюк зазначив, що правоохоронці не побоюються, що депутат встигне виїхати з країни.
Окрім того, заступник начальника ГУ Нацполіції розповів, що наразі готують підозру лише О.Бабату, проте до відповідальності притягнуть більше осіб. Зокрема, зараз встановлюють, чому ніхто із працівників на будівництві не зателефонував до “швидкої” чи поліції, коли робітник Андрій Артвінський впав. А за словами О.Панасюка, у слідства немає причин сумніватися, що загиблий таки працював на будові депутата на Київській і з власної необережності впав з 10-метрової висоти. Правоохоронці встановили, що тіло загиблого вивезли до лісу одразу після падіння.
Також О.Панасюк заявив, що оголосять підозру також відповідальному за будівництво, якого наразі ще встановлюють.