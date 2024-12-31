Полиция рассказала, что ждет нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь
Киев • УНН
Правоохранители будут доставлять в участки лиц, которые будут нарушать комендантский час на Новый год. Сейчас за нарушение комендантского часа ответственность отсутствует, но Кабмин внес законопроект о штрафах.
Правоохранители будут задерживать и доставлять в отделы для выяснения обстоятельств людей, которые в новогоднюю ночь будут находиться во время комендантского часа на улицах. Об этом заявил Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Как отметил Ахрамеев, в соответствии с постановлением Кабмина, комендантский час устанавливается военной администрацией в соответствующем регионе.
"Национальная полиция нет пока информации относительно изменений временного промежутка комендантского часа. Соответственно Национальная полиция, все наряды будут реагировать на лиц, находящихся во время комендантского часа на улицах. С пониманием будем относиться к людям, разные причины, то есть если это была неотложная потребность или нужно было обратиться в больницы, или еще какие-то причины - будем с пониманием относиться. Всех остальных будем доставлять, выяснять обстоятельства", - сказал Ахрамеев.
Он отметил, что, к сожалению, ответственности за нарушение комендантского часа в Украине пока нет.
По его словам, с 24 декабря было привлечено максимальное количество личного
состава полиции в местах массового скопления, а также на автодорогах Украины "с целью обеспечения безопасности дорожного движения".
Напомним
Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает усилить ответственность за нарушение комендантского часа. В частности, предполагается установить штрафы в размере от 850 гривен до 3400 гривен.