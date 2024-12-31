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Поліція розповіла, що чекає на порушників комендантської години в новорічну ніч

Поліція розповіла, що чекає на порушників комендантської години в новорічну ніч

Київ • УНН

 • 22826 перегляди

Правоохоронці доставлятимуть до відділків осіб, які порушуватимуть комендантську годину на Новий рік. Наразі за порушення комендантської години відповідальність відсутня, але Кабмін вніс законопроєкт про штрафи.

Правоохоронці затримуватимуть та доставлятимуть до відділів для з’ясування обставин людей, які в новорічну ніч будуть перебувати під час комендантської години на вулицях. Про це заявив Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Ахрамєєв, відповідно до постанови Кабміну, комендантська година встановлюється військовою адміністрацією у відповідному регіоні.

"Національна поліція немає поки інформації щодо змін часового проміжку комендантської години. Відповідно Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини, тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень, чи ще якісь причини - будемо з порозумінням ставитися. Всіх інших будемо доставляти, з’ясовувати обставини", - сказав Ахрамєєв.

Він наголосив, що, на жаль, відповідальності за порушення комендантської години в Україні наразі немає.

За його словами, з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового

складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах України "з метою забезпечення безпеки дорожнього руху".

Нагадаємо

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилити відповідальність за порушення комендантської години. Зокрема, передбачається встановити штрафи у розмірі від 850 гривень до 3400 гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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