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Полиция провела задержания в колл-центре, действовавшем от имени коллекторов: их подозревают в угрозах целой школе

Киев • УНН

 • 27054 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Днепре разоблачили работников колл-центра, которые действовали от имени коллекторских компаний. Эти лица угрожали целой школе в Киевской области, сообщила в Telegram нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, пишет УНН.

Полиция провела задержания в колл-центре, действовавшем от имени коллекторов: их подозревают в угрозах целой школе

Цитата:

“Только что полиция Киевской области в Днепре положила в надлежащую позу работников колл-центра, которые действовали от имени коллекторских компаний "Алурия“, "Эллада“, "Кредиплюс“. Именно эти лица угрожали целой школе в Киевской области", - сообщила Василевская-Смаглюк.

Детали

Кроме этого, со слов нардепа, эти лица "запугивали директора, рисовали позорные фотожабы на учителей, что повлекло увольнение одной из них под психологическим давлением".

Нардеп выразила благодарность правоохранителям, отметив, что дело в свое время взял под личный контроль советник главы МВД Антон Геращенко, а оперативно сработала полиция Киевской области.

Напомним

Группа преступников через созданные мошеннические колл-центры в Харькове и Киеве обманула иностранцев на 7,5 миллиона долларов.

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