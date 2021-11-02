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Поліція провела затримання у кол-центрі, що діяв від імені колекторів: їх підозрюють у погрозах цілій школі

Київ • УНН

 • 27054 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Дніпрі викрили працівників колл-центру, які діяли від імені колекторських компаній. Ці особи погрожували цілій школі у Київській області, повідомила у Telegram нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, пише УНН.

Поліція провела затримання у кол-центрі, що діяв від імені колекторів: їх підозрюють у погрозах цілій школі

Цитата:

“Щойно поліція Київської області в Дніпрі поклала в належну позу працівників кол-центру, які діяли від імені колекторських компаній "Алурія“, "Елада“, "Кредіплюс“. Саме ці особи погрожували цілій школі в Київській області”, — повідомила Василевська-Смаглюк.

Деталі

Окрім цього, зі слів нардепки, ці особи "залякували директора, малювали ганебні фотожаби на вчителів, що спричинило звільнення однієї з них під психологічним тиском".

Нардепка подякувала правоохоронцям, зауваживши, що справу свого часу взяв під особистий контроль радник голови МВС Антон Геращенко, а оперативно спрацювала поліція Київщини.

Нагадаємо

Група злочинців через створені шахрайські кол-центри у Харкові та Києві ошукала іноземців на 7,5 мільйона доларів.

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