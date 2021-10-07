"Виманили" у громадян США 7,5 млн дол.: Нацполіція з ФБР викрили міжнародну шахрайську схему

Деталі

Повідомляється, що організували “схему” та забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України. Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників та фінансами, їх розподіл між усіма, пошук працівників кол-центрів, легалізація коштів. Окрім того, вони ретельно маскували свою злочинну діяльність.

Діяли зловмисники, за даними правоохоронців, за схемою:



створили відповідні сайти — торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів;



за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів;



співробітники створених кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг — 15% від загальної суми прибутку;



отримували кошти та блокували акаунти потерпілих;



переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах;



легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.



Кол-центри функціонували у Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Усіх ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття “на роботу” — володіння іноземними мовами.

Наразі встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 млн дол.

“5 жовтня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу ДСР провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. У результаті, правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, вилучили комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та грошові кошти. Поліцейські спільно з іноземними колегами з ФБР проводять подальші спільні процесуальні заходи для встановлення усіх осіб, причетних до функціонування оборудки, та повного кола потерпілих”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Дніпрі затримано учасника міжнародної шахрайської схеми, яка завдала збитки на понад 10 млн євро. Протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій.



