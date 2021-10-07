"Выманили" у граждан США 7,5 млн долл.: Нацполиция с ФБР разоблачили международную мошенническую схему
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Группа преступников через созданные мошеннические колл-центры в Харькове и Киеве обманула иностранцев на 7,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что организовали "схему" и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность.
Действовали злоумышленники, по данным правоохранителей, по схеме:
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- создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
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- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
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- сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли;
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- получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;
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- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
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- легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты.
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Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" - владение иностранными языками.
Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 млн долл.
"5 октября оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешнакопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и денежные средства. Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию схемы, и полного круга потерпевших", - говорится в сообщении.
Напомним
В Днепре задержали участника международной мошеннической схемы, которая нанесла ущерб на более чем 10 млн евро. В течение 2017-2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций.