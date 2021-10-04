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Обіцяли шалені прибутки за "інвестиції": затримали учасника міжнародної шахрайської схеми на мільйони євро

Київ • УНН

 • 19493 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН.  У Дніпрі затримано учасника міжнародної шахрайської схеми, яка завдала збитки на понад 10 млн євро. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Офісу Генпрокурора та МВС.

Деталі

За даними слідства, протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій.

Зловмисники спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводили вдавані операції з купівлі-продажу різних активів. У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки. Надалі інвесторам телефонували співробітники колл-центрів, які називалися агентами торгівельних платформ, та вимагали внесення додаткових грошей, а також оплати 15% комісії від суми отриманого "прибутку". Одразу після проведення розрахунків акаунти інвесторів блокували, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.

Додамо, що програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 й більше разів.

Встановили, що затриманий був відповідальним за діяльність мережі "кол-центрів", розташованих на території Києва, Софії (Республіка Болгарія) та Бєлграда (Республіка Сербія), працівники яких залучали до заволодіння коштами ошуканих громадян шляхом шахрайства.

Чоловіку повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинених такою організацією (ст. 255);
  • легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209);
  • шахрайство (ст. 190).

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також і далі проводять розслідування для встановлення місця знаходження організатора та причетних до "схеми" осіб.

Додамо

Кошти ошуканих громадян переводили на рахунки підконтрольних організаторам компаній у різних країнах та легалізовували шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів та інвестування у бізнес-проекти в Україні, зокрема вартість лише одного придбаного автомобіля елітного класу становить 450 тис. євро.

Загальна вартість майна, що належить зловмисникам та на яке накладено арешти, становить понад 50 млн євро.

Серед потерпілих — громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших країн.

Сума завданих від шахрайської схеми збитків становить понад 10 млн євро.

У березні та червні 2021 року повідомлено про підозру трьом учасникам цієї злочинної організації. Двох із них було взято під варту з альтернативою внесення застави понад 325 млн грн кожному. Наразі щодо одного з них досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Третю підозрювану оголошено у міжнародний розшук.

Українські Національні Новини

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